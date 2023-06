Allkirjad kinnitatud: üle 1,5 miljoni kodaniku soovib karusnahavaba Euroopat

Kõik liikmesriigid kontrollisid oma allkirjad üle veendumaks, et iga inimene on allkirjastanud vaid korra ja kõik allkirja andnud inimesed on tuvastatavad. Tänaseks on kõik EL riigid oma allkirjad kontrollinud ja kinnitanud. Eestis koguti 6219 allkirja, millest kinnitati 93,39% ehk 5808 allkirja. Nüüd, kui allkirjad on Euroopa Komisjonile esitatud, on komisjonil kohustus kodanike soovile reageerida.