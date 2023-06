Kuidas arendada eneseväärtust?

Eneseväärtus on sinu arusaam endast kui isiksusest, oma väärtuse ja ainulaadsuse, olulisuse, individuaalsuse mõistmine koos kõigi oma puuduste ja varjukülgede aktsepteerimisega. See on omamoodi sisemine telg, millele toetud ja mis ei sõltu välistest teguritest. Nendel tunnetel põhineb sinu suhtlus välismaailmaga, sellest sõltub see, kuidas sa oma elu juhid.

See tähendab, et eneseväärtus ei puuduta välimust, saavutusi, staatust, vaid sinu sisemist indikaatorit oma väärtustunde kohta.

Eneseväärtus on enesehinnangu tugi. Eneseväärtuses tunneme end isiksusena (või ei tunne), aga enesehinnangu korral võrdleme end mõne normiga (sageli sotsiaalselt kehtestatud), et mõista, milliseid teadmisi, oskusi ja omadusi peame oma eesmärkide saavutamiseks arendama (ehk vastama normile).

Kui anname endale hinnangu, valmistume alateadlikult end kritiseerima. Kui me toetume enesehinnangule, mitte eneseväärtusele, siis me lihtsalt ei näe või halvustame oma saavutusi, kogeme rahulolematust seoses oma välimusega, noomime ennast, arvame, et ei vääri paremat elu, positsiooni, partnerit. Ühiskond kirjutab meile ette, kes olla, kui palju teenida, kuidas riietuda, kui palju kaaluda. Ja selleks, et olla aktsepteeritud, tuleb muutuda kellekski teiseks, vastata imagole, mis on hetkel moodne.

Kui sobitame end üldtunnustatud raamistikku, nõustume ja rakendame ühiskonnas aktsepteeritud standardeid enda suhtes, hävitame eneseväärtuse ja koos sellega võimaluse realiseerida oma sisemine potentsiaal. Lõppude lõpuks, ainult siis, kui ma olen mina ise ja mõistan, mis on minu ainulaadsus ja võimed, võin ma saada ennast teostavaks inimeseks.