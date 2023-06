NÄDALA TAROSKOOP 19.-25.06 | Sind ootavad ees uued algused!

Nädala võtab kokku sauade kümme. Tunned end ärevalt, kuna sinu õlgadel on suurem koorem, kui kanda jaksad. Kas oled endale ise võtnud liigselt kohustusi või on teiste ootused sinule liiga suured? Igal juhul peaksid endale vajadusel võtma puhkust ja näitama välja oma tõelisi mõtteid ja tundeid. Vaid nii saad ise endast arus ning ka teised saavad sind aidata.

Tööalaselt võivad sinu elus hakata puhuma uued tuuled. Midagi, mis on sinu jaoks end tegelikult juba mõnda aega ammendanud, hakkab vaikselt lahkuma ja uued algused hakkavad end ilmutama. Nüüd näed oma tööelu uues valguses ja see võib tuua nii mõnegi põneva ja värske idee, mis pakub sulle arenguvõimalusi. Raha laekumiste osas võib ette tulla viivitusi, kuid need ei too sinu jaoks kaasa suuremaid probleeme.

Suhete osas võib ette tulla murrangulisi sündmusi. Nüüd teed kindla teadmisega otsuseid, milles puudub kõhklus ja kahetsus. Kui soovid suhet parandada ja suurendada lähedust, siis praegu saad oma probleemid partneriga korralikult selgeks räägitud ja arusaamatused lahendatud. Kui tunned aga, et omavaheline suhe on end ammendanud, siis ei karda sa ka suuri muutusi toovaid otsuseid vastu võtta. Praegune aeg aitab selgelt näha ja mõista selliseid asju, mille osas olid varasemalt kõhkleval seisukohal. See kõik aitab kaasa südamevalust paranemisele ja hingelisele tervenemisele.

Nädala kaartideks on karikate kaheksa ja mõõkade kuus. Nüüd ootavad sind ees olulised muutused. Oled valmis liikuma edasi, et jätta seljataha kõik see, millest oled välja kasvanud. See võib kaasa tuua erinevaid emotsioone, nii elevust ja kergendust, kui ka nukrust ja ebakindlustunnet, kuid see edasiliikumine on vajalik ja ainuvõimalik. Praegu on väga soodne aeg tegeleda kõigega, mis on seotud liikumise ja aktiivse elustiiliga. Ka reisimiseks on väga hea periood.

Nädala võtab kokku müntide kuninganna. Sind ootab ees suurepärane periood, kus asjad liiguvad edasi stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas küllaltki hea potentsiaaliga aeg – nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Nädala kaardiks on karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnetega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kuid kõige tõenäolisem on, et praegune periood toob sinu ellu kellegi, kes paneb sinu kõhus liblikad lendlema.

Nädalat iseloomustab mõõkade äss. Sinu teele kerkib võimalus, mida võiksid ära kasutada. Võta nüüd end kokku ja sea endale eesmärk, mille suunas hakkad liikuma. See annab sulle sihi ning motivatsiooni pingutada. Kui sind on vaevanud mured või probleemid, siis nüüd saad neist mõistuse jõule toetudes jagu. Suudad kaine pilguga vaadata ka neid situatsioone, mis varasemalt emotsioonid üle pea lõid.

Nädala energiad võtab kokku karikate paaž. Oled tundeline ja lased südamel end juhtida. Sel nädalal on võimalik kohata kedagi, kes paneb sul kõhus liblikad lendama ning köidab sinu mõtted endaga. Kas sellest inimesest saab pelgalt sinu austaja või areneb sellest tutvusest välja pikem romantiline suhe, see on antud juhul täielikult sinu otsustada.

Nädala kaardiks on sauade kaks. Sinu ees laiuvad valikud, mis ootavad, et sa oma otsuse teeksid. Sul on head võimalused ja oskused, mida ära kasutades saad nautida edu ja tunnustust. Langeta otsus ja asu tegutsema, sest vaid nii suudad sa reaalselt midagi saavutada. Kui lihtsalt mõtiskled oma heade väljavaadete üle ning reaalseid samme ei astu, siis võib edu hoopiski käest libiseda.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on mõõkade üheksa. Sa tunned end ebakindlalt ja seda eriti selle tõttu, et sa pole päris kindel, kus sa täpselt seisad ja millised on sinu väljavaated tulevikule. Ära süüdista kedagi teist, ei saatust ega end ümbritsevaid, oma olukorras, vaid katsu leida endas rahu. Kui suudad ka enda jaoks hirmutavas olukorras jääda rahulikuks ja leida midagi, mis sind rõõmustab, siis suudad vastu seista kõikidele muredele.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade kaheksa. Sulle tundub, et oled sattunud väljapääsmatusse olukorda ning sul pole muud teha, kui situatsiooni ja asjaoludega leppida. Mõtle pisut järgi, kas see ikka on nii? Tegelikult on sul võimalus oma otsus teha ja soovi korral ka muutusi ellu viia, sest ainus, kes sind takistab, oled tegelikult sina ise, kui sa ei suuda võtta vastu konkreetseid otsuseid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku erak. Tegeled nüüd tavalisest rohkem oma sisemaailma ja hinge teemadega. Juurdled eksistentsialistlike teemade üle ning proovid leida oma tõde. Võid olla enesessetõmbunud ning tunned, kuidas suhtlemine ja rahvarohked üritused sind väsitavad. Eelistad pigem olla oma pere seltsis või päris üksi iseenda mõtetega.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kümme. Sinu elus jääb üks etapp selja taha ja algab uus. Praegune aeg ei ole sulle kõige kergem, sest käimas on olulised ja suured muutused. Samas, need on vajalikud selleks, et saaksid edasi liikuda parema tuleviku suunas. Leia endas jõud ja sisemine tugevus, et need ajad üle elada. Juba varsti on sind ees ootamas lihtsam periood.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on mõõdukus. Oled jõudnud teadmiseni, et mida parem suhe on sul iseendaga, seda lihtsamini ja harmoonilisemalt laabuvad ka kõik muud teemad sinu elus. Suudad oma ihade ja reaalsete vajaduste vahel leida tasakaalu ning see loob sinu jaoks soodsa pinnase kogu elu stabiliseerumiseks. Õpi nautima rahulikku perioodi oma elus ja sa näed, et sellel on oma võlud.

