Täna toimub Kuu loomine Kaksikute märgis, mis toob kaasa tervendava ja vabastava energia

Kuu loomine Kaksikute sodiaagimärgis toob kaasa kuhjaga värsket energiat. Kõige paremini suudad praegu kohaneda uute oludega siis, kui järgid julgelt oma intuitsiooni. Lase müstilisel sisemisel väel juhtida end õigele teele. Võid kogeda suurenenud tundlikust, närvilisust või isegi meeleolulangust, kuid ära lase end sellest heidutada. See annab vaid tunnistust sellest, et käimas on aktiivsed muutuste protsessid, mis aitavad lõhustada vana ja avada ukse uuele. Proovi oma emotsioone kõrval jälgida ning ära lase neil sind enda alla matta. Tunneta, kuidas sa koged erinevaid tundeid ning lase neil siis minna. Nii saad lahustada ka tekkinud blokeeringuid ja seisma jäänud energiat.

Uute tutvuste loomiseks on praegu suurepärane aeg. Inimesd on avatud ja kontaktialtid ning lastakse end julgemini kanda elu lainetel. Siinkohal peaks meeles pidama, et elu usaldamise, avatuse ja mugavustsoonist väljaastumise ning mõtlematute tegude, liigse kiirustamise ja pealiskaudsuse vahel on selge piir. Tee oma valikuid ikka ja alati südamega ning lase end armastusel juhtida, siis ei kaldu sa ka õigelt teelt kõrvale.

Tervise osasas tuleb meeles pidada, et praegu on eriti tundlikud piirkonnad käed, randmed, sõrmed, õlad, hingamisteed, kopsud, rindkere, ribid. Samuti närvisüsteem. Liigu rohkem värskes õhus ja looduses ning luba endale piisavalt puhkust.

Noore kuu loomise ajal tee uute alguste rituaali

Selleks, et pöörata oma elus uus lehekülg ning lasta lahti oma aja ära elanud sündmustest, suhetest ja asjadest, tee maagilist rituaali.

Maagiline rituaal uuteks algusteks

Vajad:

Valge küünal (võid kasutada teeküünalt)

Vesi (võib olla allikavesi)

Sool

Väike kauss

Hõbedast lusikas (segamiseks)