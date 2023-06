Kuidas hoida motivatsiooni?

Hästi lihtne on leida nende asjade jaoks motivatsiooni, mis ühtivad suurema eluplaaniga. Kui on valmis mõeldud, miks ma üldse midagi teen, mis on mu tegutsemise taga, mis mida mu elus põhjustab – kui oled vaadelnud oma elu suuremalt ja laiemalt, siis ongi sul sügav sisemine tung teha neid asju, mis on su eluplaanis sees. Ja tavaliselt ei pea end sellisteks asjadeks motiveerima – on sisemine tung neid asju teha.

Öeldakse, et õnnelikud on need inimesed, kes saavad teha hobi enda tööna. Tegelikult saaks iga inimene nii teha, kui ta soovib. . Igaühel meist on laiem pilt endas olemas, et miks ta üldse tuli midagi tegema. Tasub seda otsida ja see üles leida. Ja kui see on leitud, siis seda järgida. Siis on võimalik leida laiemast pildist üles need asjad, millest on võimalik teha oma töö. Kui inimene teeb oma tööna neid asju, mis on tema laiemas eluplaanis sees ja mida ta tõesti tahab teha – siis ongi tema hobi ja töö juba ühendatud.

Kui inimene on leidnud mingisuguse idee või soovi või nägemuse, mida ta soovib hakata teostama, ka siis võib mingil hetkel motivatsioon ära kaduda.

Õhinaga alustades on motivatsioon hästi suur ning tegutsema hakates selgub, et selle jaoks peab vaeva nägema, peab tegema asju, mis ei ole kuigi glamuursed, ei ole säravad ja neid ei ole meeldiv teha. Kui näeme, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleb teha ka argiseid asju – ja alati tuleb –, siis võib motivatsioon kergesti langeda. Siinkohal oletegi proovile pandud, et kas te ikka tahate edasi minna ja selle sisemise tuumani jõuda – te ei võtnud ju asja ette mitte välise kihi pärast, vaid selle sees oleva tuuma pärast.

Juba esimene komistuskivi või esimene raskem ületus võib panna paljudel motivatsiooni kaduma. Tuleks mõelda, miks seda teha taheti ja kas see algne motivatsioon on veel alles – või on isegi midagi veel tuumakamat motivatsiooniks tekkinud –, siis tasub kindlasti jätkata seda teed, mitte iga esimese väikse tuuleiili peale katkestada.