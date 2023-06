Need on head looduslikud alternatiivid valuvaigistitele

➣ Akupunktuur , mis võib aidata valuga seotud seisundite puhul, kaasa arvatud selja- ja peavalud. Ma olen aidanud paljusid patsiente akupunktuuriga ning nad on saanud hiljem hakkama ilma valuvaigistiteta .

➣ Arnika, homöopaatiline ravim, mida võib kasutada tableti, kreemi, võide või tinktuuri kujul. Seda saadakse arnikataimest ja see on eriti hea, kui võitleme nikastuste, lihase- või liigesevaluga. Samuti aitab see siniste plekkide korral.