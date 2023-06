Iga naine väärib armastust ja ta ei pea seda ära teenima

Naine ei ole nagu investeerimisportfell, milles on vaja enda riske panustamisel hajutada ning kõiki mune mitte ühte korvi asetada. Vastupidi, tõeliselt vinge tootluse saavutad siis, kui panustad tingimusteta ja riskid kõigega, jätmata endale tagasiteed. Miks ma seda nii enesekindlalt väidan? Sest naise armastus, imetlus ja tähelepanu on lihtsustatult väljendades nagu emake Maa – tema eest hoolitsedes ning teda vastutustundlikult armastades valab ta sind üle rikkalike andide, merekohina, tervendava tuule ja toitva päikesevalgusega.

Kui ilmutad veidigi pohhuistlikku tänamatust, siis saad vastutasuks fuuria või veetleva Meduusa, kes on võimeline sind silmapilguga enda haledaks varjuks muutma. Ning pehme ja elastse voolitava savi asemel oledki märkamatult muutunud jäigaks südametuks kivikujuks. Kõike seda on võimeline korda saatma naiseliku energia seletamatu määdžik. Sina oled see, kes valib, millise võlujõu jumalannas äratad või uinuma sunnid.

Ükskõik kui vastuoluline see ei tundu, siis sa oled naise jaoks ideaalne siis, kui sa ei püüa seda olla. See ei tähenda, et peaksid olema mölakas, küll aga seda, et ta on juba näinud umbes tuhat ja üks meest, kes on teeme-seda-mida-sina-tahad tüüpi pehmokunnid.

Peaaegu iga naine on lummatud partnerist, kes on eneseteadlik ja julge ning võtab talt ära koorma alati ise otsustada, mida koos tehakse. Ta hindab kõrgelt seda, kui initsiatiivi võtab partner, pakkudes välja mõne retsepti, mis võiks koos veedetava kvaliteetaja menüüs olla. Kui kaaslane pakub välja endale kõige südamelähedasema variandi, siis tuleb naine kala püüdma või karti sõitma ka juhul, kui ta oli eelmises elus vegan või flegmaatik. Initsiatiiv on mehelik ja see annab naisele võimaluse kulgeda ja hõljuda tema naiselikkuses. See on midagi, mida naine hindab kõrgelt ja mis täidab ta pikas perspektiivis õrna imetluse ning tänutundega.