Täna algas rahvusvaheline loomaõiguste konverents „Isepäine loomaõiguslus? / Animal advocacy against the grain?“

Selle aasta konverentsi keskmes on loomaõiguslusega seonduvad traditsioonid ja muutused. Mõiste „traditsioonid“ on siinjuures avar - see hõlmab erinevaid tõekspidamisi, harjumusi ja kombeid, mille õigustamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse minevikku ja ajalist pidevust. Näiteks õigustatakse loomsete toodete tarbimist väitega, et kuna inimesed on alati liha söönud, oleme me „loomult“ või „looduse poolt määratud“ omnivoorid. „Muutused“ viitavad katkematutele protsessidele, mille käigus luuakse ja kohandatakse kaasaja moraali ja eluviisiga sobituvaid traditsioone.