Kas sa ei suuda õhtuti uinuda? Need on üliärksuse sümptomid, mis ei lase magama jääda

Tuleb ära seletada, mida tähendab mõiste üliärksus (ingl k hyperarousal). Mõned kliendid on küsinud, et kas see tähendab sedasama, mida ärevus. Võib ka nii öelda, aga see on ärevusest järgmine aste, mis võib meie kehas toimida kaitsemehhanismina. Üliärksust on eelkõige nimetatud PTSH ehk posttraumaatilise stressihäire üheks sümptomiks, kuna tegemist on kõrgenenud ärevusega. See muudab inimese veelgi tundlikumaks ja vastuvõtlikumaks stiimulitele ja sündmustele, mis tema ümber parasjagu toimuvad, kirjutab Kene Vernik raamatus „Hea une teejuht“.