Eckhart Tolle: sageli jõuab spirituaalne mõõde inimeste ellu just vanaduse saabumise, kaotuse või isikliku tragöödia tõttu

Meie tsivilisatsioonis valitseb inimeseks olemise osas suur võhiklikkus ning mida vähem sa spirituaalsusest tead, seda enam kannatad. Paljude inimeste jaoks, eriti läänes, on surm vaid abstraktne mõiste. Neil pole aimugi, mis inimese vormiga lagunemise lähenedes toimub. Enamik vanadusest nõtru inimesi suletakse hooldekodudesse. Ära peidetakse surnukehad, mis mitmetes vanemates kultuurides kõigile vaatamiseks välja pannakse. Ürita mõnda surnukeha näha ja sa avastad, et see on peaaegu ebaseaduslik, kui lahkunu pole just lähedane pereliige. Matusebüroodes meigitakse isegi kadunukese nägu. Surmast on lubatud näha üksnes korrastatud versiooni.

Kuna surm on enamiku inimeste jaoks vaid abstraktne mõiste, ollakse eesootavaks vormi lagunemiseks täiesti ette valmistamata. Kui see aeg läheneb, saabuvad šokk, mõistmatus, meeleheide ja suur hirm. Miski ei oma enam mõtet, sest kogu nende elul olnud tähendus ja siht seostusid kogumise, edu, ülesehitamise, kaitsmise ja meeltele rahulduse pakkumisega. Elu seostus välise liikumise ja vormiga samastumisega, ehk siis egoga. Enamik inimesi ei suuda leida mingit tähendust, kui purustatakse nende elu, nende maailm. Ometi võib siin peidus olla isegi sügavam tähendus kui väljapoole suunatud liikumises.