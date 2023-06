Ohver? Kangelane? Looja? Kes oled sina?

Ohvri tunnuseks on omaenese elu eest mitte vastutada. Ohver arvab, et temast endast ei sõltu mitte kunagi mitte midagi. Kõik, mis tema elus juhtub, on kõrgemate jõudude poolt ette määratud ja kõiges on alati süüdi keegi teine või miski muu. Ohver on Jumala ja saatuse armu ootamise positsioonil. Ohvril ei jäägi midagi muud üle, kui kõik temaga toimuv vastu võtta. Ta kaebleb ja viriseb pidevalt.