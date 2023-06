Meelerahuharjutus lastele: Ma olen puu

Kujuta ette, et sa oled puu. Milline puu sa oled? Millised on sinu tüvi, oksad, lehed?

Kujuta ette, et sul on kuldsed juured. Need lähevad sügavale-sügavale maa sisse. Su juured saavad maa seest jõudu ja energiat. Maa jõud voogab jalgadesse, sealt edasi ülespoole, kuni jõuab peani. Sul on tugev ja kindel tunne. Puhub vaikne tuul, mis sasib su oksi ja lehti. Sul on hea olla.