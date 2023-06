Suure külgetõmbejõuga seksuaalne polaarsus põhineb jõult võrdse ent samas väga erineva meheliku ja naiseliku energia kütkestaval mängul

Ühelt poolt tundsin suurt kergendust. See polnud raske. Sain hakkama küll. Kui see on kõik, mida tema naudingutest hulluks ajamiseks vaja on, olid mu näguripäevad läbi. Teisest küljest olin suuremas segaduses kui iial enne. Kuidas, kurat, oleksin ma pidanud selle peale tulema, et tema erutamiseks on vaja käe sisekülge silitada? Mis siis oleks saanud, kui ta poleks kunagi mulle oma saladust rääkinud? Milliseid asju ta veel mu eest saladuses hoidis?

„Muidugi,“ vastasin kergendustundega ja lootuses, et ehk nüüd saan teada, mida temaga edasi teha. Ta võttis sisse mugava asendi, nagu ootaks teda ees mingi mõnus üllatus. Mõtlesin, et äkki ta demonstreerib mingit salapärast tehnikat, millest tüdrukud kooli tualettruumis suitsetades teineteisele suure igatsusega räägivad.

Selle asemel ta hoopis veeretas end minu pealt maha, läks vannituppa ja lõi ukse pauguga kinni. Nii autos kui voodis tahtis ta tunda, et ma „tunnen“ teda, et ma viin ta uuele avatuse ja naudingu tasandile. Ta tahtis juhtimise mulle anda, et ta saaks ise end vabaks lasta, täielikult armastuse naudingule alistuda. Kuid autos olin lasknud end tema suudluse energiast kõrvale kallutada ja ta ei saanud enam minu teadlikkust, tundlikkust ega käitumist usaldada. Ja kui ta ootas voodis minu „juhtnööre“, veeretasin otsustamise taas temale, sundides teda ise otsustama, mida ta tahab. Aga just sellist asja ta ei tahtnud.

„No ma tahangi, et sa teeksid seda, mida sa tahad,“ vastasin. „Mida iganes, ma teen mida iganes. Ma tahan sulle naudingut pakkuda,“ anus ta, lakkudes mind üle kogu keha, hõõrudes end minu vastu, oodates minu märguannet. „Ole lihtsalt sina ise. See on see, mis mulle meeldib,“ vastasin, olles veendunud, et see vastus talle meeldib.

Ma ei saanud väga kaua aru, mida ta tegelikult minult seksuaalses mõttes ootas. Mõni nädal hiljem me amelesime ja hullasime voodis. Lõpuks, erutunult ja hingeldades, märgade huulte ja ihara pilguga, küsis ta: „Mida sa tahad, et ma teeksin?“ „Mida iganes sa tahad teha,“ vastasin. „Ma teen kõike, mida sa tahad. Mida iganes!“ vastas ta erutunult.

Silitasin ta kätt edasi, aga ta oli täiesti ükskõikne. Kes oleks võinud teda süüdistada? Minu hellitused olid mehaanilised, tundetud ja mannetud. Aga mis veelgi hullem, ma tahtsin talle meeldida ja lootsin, et teen õiget asja. Olin pai poiss, kes emmelt kiita lootis saada. Arvasin, et annan oma tüdruksõbrale seda, mida ta tahab, aga ta tahtis midagi, mida mina talle anda ei osanud.

Mind kasvatati poisse ja tüdrukuid, mehi ja naisi võrdselt kohtlema. Minu jaoks tähendas see seda, et kõiki tuleb ühtemoodi kohelda. Mul polnud aimugi, et lähisuhetes pole ühesugusus seksikas. Mul kulus tükk aega mõistmaks, et suure külgetõmbejõuga seksuaalne polaarsus põhineb jõult võrdse ent samas väga erineva meheliku ja naiseliku energia kütkestaval mängul. Seks on erinevuste mäng, nende tõukumine ja tõmbumine, nende põimumine, ühinemine ja naudinguterohke koostöö. Kuid nuditud võrdsuse nätske supp pole üldse ei seksikas ega mänguline.

Mehelik energia kõigis inimestes aitab näha suurt pilti ja mäletada oma tegelikku eesmärki ning on seeläbi võimeline suunama asjade käiku. Naiselik energia on aga elujõud ise, mis liigub läbi keha, maa, mere ja tuule. Ta ilmutab end sensuaalses voolamises, on loodust ja elusust tagant tõukav jõud.

Mu tüdruksõber tahtis end oma naiselikkuses vabaks lasta, alistuda armastusele, lasta armastuse metsikul valgusel tantsida oma keha avatuks, nautida meie südamete vahel liikuvat magusat energiavoogu. Mõnikord väsis ta mehelikus energias olemisest, minu pidevast juhendamisest. Mõnikord tahtis ta, et ma ise juhiks, et tema saaks vabalt voolata, nagu tuul ja lained, sensuaalset mõnu tunda, ilma et ta peaks muretsema, kuidas mind edasi juhendada.

Vahel oleks ta tahtnud, et mina teda võtaks, et ta võiks end vabaks lasta ja usaldada minu võimet viia meid kaugemale, armastuse õndsusse, mis ületaks kõik selle, mida ta oskaks tahta. Mõnikord suutis tema naiselik vägi avalduda kõige paremini just siis, kui mina juhtimise enda kätte võtsin, jättes talle võimaluse kiirata armastust iga keharakuga, selle asemel et ohverdada oma jõudu minu ebateadlikkusele ja suutmatusele meid seksuaalses ühenduses uuele tasandile viia.