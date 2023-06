NÄDALA TAROSKOOP 12.-18.06 | On hea aeg uute tutvuste loomiseks

Nädala kaartideks on müntide kuus ja müntide kolm. Praegu on suuepärane aeg selleks, et omandada uusi teadmisi, teha koostööd teistega, olla abivalmis ja võtta tänulikult vastu toetust, mida pakuvad sind ümbritsevad inimesed. Ole lahke ja abivalmis ning julge ka oma soovidest või muredest rääkida, sest sinu elus on palju neid, kes sinust hoolivad ja kelle jaoks on sinu heaolu väga tähtis.

Suhete osas ootab ees aeg, kus partnerid pühenduvad teadlikult teineteise paremale tundmaõppimisele ning oma ego tahaplaanile jätmisele. Kompromissile minnakse lihtsamalt ning ollakse valmis päriselt kuulama ja mõistma oma kaaslase mõtteid-tundeid. Praegu on hea aeg ka uute tutvuste loomiseks, sest inimesed vaatavad ringi eelkõige südamega, mitte niivõrd silmadega. Usaldatakse oma intuitsiooni ja lastakse end sellel juhatada.

Tööalaselt on väga edukas aeg, sest sinu poolt ette võetud tegemised saavad toetatud nii ümbritsevate olude kui ka töökaaslaste poolt. Praegu tasub panustada sellesse, millega tegeled, täie hingega, sest nii saad ka loodetud tulemusi. Eriti hästi edenevad need teemad, mis on tehtud meeskonnatööna või siis ühiselt mõne koostööpartneriga. Just ühendatud jõud loob suurepärase aluse heaks majanduslikuks edenemiseks.

Tervise osas on oodata paremuse poole pöördumist siis, kui avaned oma probleemide osas ja räägid oma mure ära kas sõbrale või mõnele oma ala spetsialistile. Ära hoia oma probleeme endas, sest miski ei lahene iseenesest.

NÄDALA TAROSKOOP 12.-18.06

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)