Juunikuu energiad toovad kaasa teadlikkuse tõusu

Juuni on tuntud kui kuues kuu. Siiski kannab juuni 2023 kollektiivne numeroloogia endas „number nelja“ vibratsioone ja selles ka enesekindlust, stabiilsust, tugevust ja turvalisust.

Nelja energial on ka magnetilised vibratsioonid:

- Kaitse

- Struktuur ja kord

- Distsipliin ja paindlikkus

- Võim, autoriteet ja alustalad

Mida oodata astroloogiliselt juunis 2023

Juuni üles ärkamise energia viib meid tavapärasest kõrgematesse seisunditesse. Me saame vabastada end vanadest kihtidest ja võtame vastu uue terviklikkuse ja pühendunud ühendustunde. See võib tunduda nagu meil oleks täiesti uus garderoob, mis on ideaalselt kohandatud meie ainulaadsele ja iseseisvale minale.

Tunnetame üha rohkem oma Tõelist Olemust ja väljendame end autentsel viisil, mis on kooskõlas meie hingepõhise eesmärgiga. Meie piirid tugevnevad, aidates meil teha valikuid, mis austavad meie sisemist tõde.

Selle kuu energiad on seotud soojuse, valguse ja ühendusega. Kui liigume külluse ja kasvu ajastusse, julgustatakse meid vastu võtma muutusi ja uusi algusi. Päikese kiired meenutavad meile meie sisemist valgust, kutsudes meid selle energiaga ühendust looma ja seda väljapoole kiirgama.

Kuu algab tulise täiskuuga Amburis, Veenuse liikumisega Lõvisse, Merkuuri naasmisega koju ja Pluuto tagasiliikumisega Kaljukitsesse viimast korda, koos uue kuuga, millele järgnevad Saturni retrograad ja Vähi hooaeg. Need taevased sündmused toovad kaasa kirge ja muutusi, kutsudes meid vabastama vana ja omaks võtma uut.

Sel kuul kogeb kollektiivne teadvus suurt nihet karmilistes suhetes. Need on suhted, kus töötame läbi minevikus tekitatud haavad, tasakaalutused ja ebasoosivad hingekokkulepped. Kuigi need suhted võivad olla väljakutsuvad, annavad nad samas suurepärase võimaluse kasvuks ja õppimiseks. Seega, kui leiad end intensiivsete suhete dünaamikast, tea, et see on võimalus sügavaks tervenemiseks ja muutumiseks positiivses suunas.