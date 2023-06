MARSI HOROSKOOP | Loe, millist mõju Marsi jõudmine Lõvisse Sulle päikesemärgist lähtuvalt avaldab!

Elutempo kisub päris pööraseks. On palju kohtumisi ja mõttevahetusi, mis pahatihti kipuvad vaidluseks kiskuma. Kaitsed oma ideid tuliselt. Väldi pisiasjade pärast ärritumist ja teistega tüli kiskumist. Ära arva, et tead kõike kõige paremini, ole valmis õppima, ennast täiendama. Küllap toob periood lühireise, sadade (või tuhandete!) kilomeetrite viisi autoga ringi uhamist. Ehkki kaasliiklejad tunduvad sulle lõpmata uimased, ära kaota roolis kannatust, täida liikluseeskirju!

Suunad oma energia eelkõige kodusse ja peresuhteisse. See on hea aeg töö tegemiseks kodus, olgu selleks siis põhjalik remont, katki läinud asjade parandamine või sisustuse uuendamine. Kallite kodustega suheldes hoia end tagasi. Kui nad sinuga nõus ei ole, ei tähenda see kaugeltki, et nad sind ei armastaks! Ära võta kõike liiga isiklikult, väldi solvumist ja vihastamist. Mingil juhul ei tasu mineviku lahkhelisid taas päevavalgele tirida – mis olnud, see on möödas.

Vajad nüüd võimalust tegeleda sellega, mis sulle kõige enam rõõmu ja rahuldust pakub, milles oled teistest parem. Tunned, et oled tubli ja andekas, tahad oma positiivseid külgi teistelegi demonstreerida ning ootad selle eest tormilist aplausi. Paned end entusiastlikult proovile, küllap saadab sind edu spordivõistlustel jm jõukatsumistes. Suhted vastassooga on kerged tekkima ja kiired lõkkele lööma, kuid ei pruugi kauaks püsima jääda. Sul pole aega teise inimese hingesoppide tundma õppimiseks, suhetes on oluline seks ja veelkord seks.

VÄHK

Rahateema muutub nüüd iseäranis oluliseks. Jõudu säästmata oled valmis töötama selle nimel, et enda majanduslikku olukorda parandada. Kui plaanid korralikult läbi mõtled ja äriasju ajades tasakaalukaks jääd, kujuneb ajajärk rahaliselt väga edukaks. Oma väljaminekuil tasub silm rangelt peal hoida. Võid emotsiooni ajel osta asju, millega suurt midagi peale hakata pole, pealegi tabab hiljem kibe kahetsus tuulde loobitud raha pärast.

LÕVI

Energiatase tõuseb, sul on ohtralt jõudu ja tahtmist edasi minna, oma eesmärkide nimel võidelda. Praegu on raske teistega arvestada. Oled edukam, kui saad oma samme vaid enda äranägemise järgi seada, tempot ise valida. Raske on olla meeskonnamängija, praegu õnnestub paremini üksinda tegutsemine. Väldi enda ülehindamist ja teistega ülbitsemist, tunneta oma piire! Füüsiline tegevus on sulle vajalik. Kui su töö seisneb tundide viisi arvuti taga istumises, on regulaarne sportimine kohustuslik!

NEITSI

Aeg, mil sul on keeruline ennast maksma panna. Välja võib lüüa ebakindlus, mille põhjus peitub kuskil kaugel minevikus. Eelistad asju ajada üksinda ja salaja. Sul on hirm teisi oma plaanidesse pühendada, sest sisimas pelgad, et nad ei mõista sind nagunii. Rahulolu ja sisemist tasakaalu toob see, kui saad teisi aidata, endast nõrgemate heaks midagi ära teha. Juhul, kui keegi tutvusringkonnast sinu suhtes vimma kannab, võib see nüüd päevavalgele tulla.

KAALUD

Vaatad julgel pilgul tulevikku. Tahad tegutseda selle nimel, et alles ees olevad ajad oleksid helgemad. Vajad sõpru ja mõttekaaslasi. Võimalik, et tunned vajadust astuda sinuga sarnaseid vaateid omavaid inimesi ühendava organisatsiooni liikmeks. Ühised väljakutsed ja eesmärgid on üliolulised, ent grupis tegutsedes pead suutma end talitseda – paratamatult tekib olukordi, kus tuleb oma ego maha suruda ja kompromissile minna, see aga ei ole sinu jaoks kerge.

SKORPION