Merle Kelder: oma emotsioonide tundmaõppimine on aastate pikkune teekond

„Elus on kõige tähtsam armastus. Mul on üks väga sügav meditatsiooni kogemus, kus liikusin edasi-tagasi läbi surma väravate. Tundsin kahetsust, et miks ma küll ei armastanud rohkem. Kogesin seda inimliku tasandi armastuse kontekstis, mis puudutas lähisuhteid. Armastuse puudus tekib energiablokeeringutest, kui energia ei voola meis vabalt ja süsteem on ummistunud. Siis ei jätku armastust ja tähelepanu isegi iseendale, teistest rääkimata. Kui energiatase on kõrge, on lihtne armastav olla, kui aga madal, siis on see keeruline. Võtmeküsimus on see, kuidas vajalikku energiataset hoida.“