Mida sa tegelikult oma ellu tahad?

Kui uurid oma nimekirja veidi lähemalt, siis näed, et need pole asjad, mida tegelikult tahad. Ütleme näiteks, et panid kirja soovi abielluda ning et pulmatseremoonia toimuks Maui saarel ümbritsetuna paradiisilindudest. Pärast pulmi soovid elada kaunis laenuvabas ookeanivaatega majas, mille esisele on pargitud teie kaks luksusautot. Sul on lapsepõlvest saadik selline unistus olnud. Probleem on selles, et see pole tegelikult su südamesoov. Su mõistus on su ära lollitanud. Palun väga – sul olid pulmad, on maja ja autod, nagu soovisid, aga su abikaasa, tuleb välja, on täielik lurjus. Ta kohtleb sind halvasti ja algusest peale on selge, et sellest saab inimajaloo kõige vastikum abielu. Tagatipuks, olles katoliiklane, ei saa sa lahutada. Ikka igatsed sellist pulmapidu? Vaevalt küll. Nii et sellist abielu sa ikkagi ei tahtnud. Tahtsid kaunist kogemust ja arvasid, et abielu võiks sulle seda pakkuda. Miks sa siis just seda ei küsinud?

Sama käib uue töökoha, miljonite dollaritega täidetud pangaarve ja kuulsuse kohta. Hästi, sa võid kõik selle saada. Aga mis siis, kui sellega kaasneb nii palju stressi ja muret, et oled hoopis õnnetu? Soovid oma vana tööd tagasi. Sa ju ei tahtnudki seda tööd, raha ega tunnustust – tahtsid neid asju, mida need sinu arvates pidanuks endaga kaasa tooma. Tahtsid õnnetunnet, rõõmu ja täielikku heaolutunnet. Vahest koguni lakkamatut armastuse-, ilu- ja inspiratsioonikogemust kõige ülevamal tasandil? Miks sa siis just seda kõike ei küsinud?