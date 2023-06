Mida öelda lapsele, kui paarisuhe puruneb?

Tahaks nii väga soovitada lahutajatele – kui Sa oled vallatud vihast, valust ja vimmast, segavad need tunded Sind koostöö tegemisel. Ükskõik, kas Sa oled see, kes suhtest lahkus, või see, kelle juurest lahkuti – ära sajata oma partnerile kurja saatust. Otsi abi oma vihaga toimetulemiseks terapeudi juurest, lapsele on igal juhul parem, kui ta teine vanem on elu ja tervise juures. Teie koostöö on meede – päästerõngas, mis päästab lapse valujõkke uppumast. Koostööd tegevate vanemate lapsel jäävad mõlemad vanemad alles ja tal on valu palju vähem. Koostööd tegevate vanemate lastel tekib pärast lahkuminekut ajapikku turvatunne, et vanemate vanemlik liit toimib hoolimata nende eluteede lahknemisest. Lapsed ei oska seda niimoodi muidugi sõnastada, aga seda nad tunnevad. Ära tekita oma valu pärast lapsele valu juurde, soovitab Katrin Saali Saul oma raamatus „„Kärgpere käsiraamat“.