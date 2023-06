Nahaarst: igasugune päevitamine on ohtlik

„ Nahaarstina ei saa ma kindlasti soovitada päevitamist,“ ütles nahaarst Külli Kingo Vikerraadio saates „Huvitaja“. Nahavähi risk on tema sõnul eriti kõrge just päikesepõletuse korral ja enim tuleb päikesekiirguse eest kaitsta lapsi.

„Melanoomi, mis on siis kõige halvem nahavähi vorm ja annab kiiresti ka siirdeid, põhjustavad just lapseeas saadud päikesepõletused. Ent ka lihtsalt päevitamine ilma põletusteta soodustab nahavähi teket,“ toonitas nahaarst.

Kingo sõnul on uuringud näidanud, et kui vanemad kreemitavad oma lapsi korralikult, väheneb nahavähki haigestumise võimalus täiskasvanueas umbes 80 protsenti. „Ultraviolettkiirgusel on melanoomi tekkel väga suur roll. See moodustab kusagil 70 protsenti melanoomi riskist. Kõik teised tegurid on hoopis väiksema mõjuga.“