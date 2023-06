Need on märgid, mis näitavad, et sa vajad sotsiaalmeedia kasutamisel piire

Sotsiaalmeedia võimaldab inimestele sellist tähelepanu, millest enne selle leiutamist keegi unistadagi ei osanud. Kõige raskem on näha, kuidas su sõbrad, eksid ja töökaaslased teevad toredaid asju ilma sinuta. Kõrvalejäetuse tunne paneb inimesi kahtlema oma väärtuses ja olulisuses teiste jaoks. Kui sulle see hirm võõras pole, mõtle, keda jälgida tasub. Kui sa jälgid endale võõraid inimesi, mõtle, millise jälje see su vaimsele tervisele jätnud on. Kui tegemist on tuttavatega, ära lase oma egol enda üle võimust võtta, vaid anna neile teada, et sa tahaks järgmine kord ka kampa lüüa. Kutsu neid ise midagi endaga koos tegema. Aga ära unusta, et nende sind mitte kaasav seltsielu ei peegelda mingilgi moel nende suhet sinuga.