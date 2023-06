Kiirtee külluseni | Kõige kiirem viis oma ellu raha ja kõige muu meeldiva toomiseks on see, kui tunned end juba praegu õnnelikuna!

Lihtsamalt öeldes on kõige kiirem viis oma ellu raha ja kõige muu meeldiva toomiseks see, kui tunned end juba praegu õnnelikuna.

Kui oled samasugune nagu enamik inimesi, siis oled terve elu öelnud endale midagi sellist: „Ma saan õnnelikuks siis, kui mul on rohkem raha“ või „ma saan õnnelikuks siis, kui mul on parem maja“ või „ma saan õnnelikuks siis, kui leian töökoha või saan ametikõrgendust“ või „ma saan õnnelikuks siis, kui mu lapsed on ülikooli lõpetanud“ või „ma saan õnnelikuks siis, kui võin viimaks reisile minna“. Kui see nii on, siis ei saa sa neid asju kunagi, sest sinu mõtted on vastuolus külgetõmbeseadusega.

Pead esmalt olema õnnelik, et saada õnneküllaseid asju! Kuidagi teisiti seda juhtuda ei saa, sest mida tahes sa elult ka saada ei tahaks, pead esmalt oma mõtete ja tunnete kaudu sama asja välja kiirgama! Sul pole kontrolli kõigi oma mõtete üle, aga sa saad kontrollida oma tundeid ning võid neid muuta mis tahes olukorra suhtes, ükskõik mis sinu ümber ka ei toimuks.

Kui muudad oma tundeid mõne olukorra suhtes, peab olukord ise vastavalt muutuma, et peegeldada sinu uusi mõtteid ja tundeid. Kui sinu elus on juhtunud midagi negatiivset, saad olukorda muuta oma tunnete muutmise teel. Kunagi ei ole liiga hilja, sest sul on alati võimalik oma tundeid muuta. Et saada ihaldatut ja muuta kõik selleks, mida soovid, piisab vaid oma enesetunde muutmisest!

Võib-olla soovid reisile minna, ent kui tunned pettumust sellepärast, et sa seda teha ei saa, siis koged jätkuvalt reisimisega seoses olukordi, mis sul reisimist takistavad, kuni sa oma tundeid ei muuda. Külgetõmbeseadus paneb tööle kõik asjaolud, mis sul reisimist võimaldavad, aga selle vastuvõtmiseks pead end reisimise suhtes hästi tundma.