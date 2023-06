NÄDALA TAROSKOOP 5.-11.06 | Nüüd töötab karma ülikiiresti

Tervise osas on väga tähtis jälgida seda, et sa ei liialdaks söögi, alkohoolsete jookide ega ka liigse tervislikkuse praktiseerimisega. Mõõdukus on märksõna, millest peaksid lähtuma. Kõike võib, aga tuleb osata ka õigel ajal lõpetada. Kui oled pikalt mõne tervisehäda käes kannatanud, siis nüüd suudad just oma mõistuse jõuga ületada nii mõnegi vaime takistuse, mis pole lasknud sul terveks saada.

Tööalaselt tasub end nüüd täiendada või vähemalt teha plaane uute oskuste ja teadmiste ammutamiseks. Sa vajad uusi suundi oma elus selleks, et saavutada sellist elustiili ja võimalusi, millest oled unistanud. Kõige selle kõrval ei tasu unustada, et töö- ja eraelu peaksid olema taskaalus. Kui see harmoonia kaob, siis kisuvad asjad üsna kiirelt kiiva. Praegu on hea võimalus, et võidad mõne rahasumma või midagi väärtuslikku, olgu siis kihlveos või õnnemängus.

Suhete osas võib ette tulla konflikte. Kui tunned, et midagi on sinu jaoks tõeliselt oluline, siis pead loomulikult enda vaadete eest seisma. Samas tasub olla tähelepanelik, et mitte lasta end tühistest asjadest käivitada. Praegu töötab karma ülikiiresti. Kui keegi kogeb ebaõiglust, siis jõuab väga ruttu kohale nö karistus sellele, kes ülekohtuse teoga hakkama sai. Selleks, et vältida pingeid, usalda oma sisetunnet ja luba endal vaadelda oma emotsioone rahulikult enne, kui reageerid. Läbimõeldud otsused ja rahulik tegutsemine viivad sind palju paremate lõpptulemusteni.

Nädala kaartideks on mõõkade paaz ja õiglus. Nüüd tuleb sul olla sisemiselt rahulik, mõelda enne ja alles siis öelda ning varuda piisavalt kannatlikkust, sest asjad kipuvad venima või saabuma hiljem kui ootasid. Aga ära heitu sellest, sest nagu öeldakse, on iga asi millekski hea. Sa saad näha inimeste tõelist palet ja mõistad, kas see, mida soovid, on ootamist väärt.

Nädala võtab kokku poodu. Praegu on kõige targem, mida teha saad, ennast koguda, võtta aega plaanide tegemiseks ja enda hetkeolukorra reaalseks hindamiseks. Aktiivne tegutsemine ei vii sind praegu väga edasi, kuna puutud kokku erinevate probleemide või takistustega. Seega, ära kiirusta ega muretse, võta elu rahulikult ja peagi märkad, et asjad laabuvad taas sujuvalt ja valutult.

Nädala kaardiks on karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata rohkem esoteerilise poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Nädalat iseloomustab mõõkade üheksa. Nüüd kerkivad esile teemad, mis puudutavad tundeid ja südameasju. Oled emotsionaalsem ja tundlikum kui tavaliselt ning pead suutma selles kirgede möllus säilitada sisemise tasakaalu. See on vajalik enda jaoks õige otsuse vastu võtmiseks. Sa pead millestki loobuma selleks, et midagi saada - kaalu hoolikalt, et saadav ja antav oleks tasakaalus.

Nädala energiad võtab kokku armastajad. Nüüd kerkivad esile teemad, mis puudutavad tundeid ja südameasju. Oled emotsionaalsem ja tundlikum kui tavaliselt ning pead suutma selles kirgede möllus säilitada sisemise tasakaalu. See on vajalik enda jaoks õige otsuse vastu võtmiseks. Sa pead millestki loobuma selleks, et midagi saada - kaalu hoolikalt, et saadav ja antav oleks tasakaalus.

Nädala kaardiks on kaarik. Sul on omad ambitsioonid ja oled nõus pühendama kõik abinõud selleks, et neid ellu viia. Jätad vana, tuntud ja turvalise perioodi selja taha ning oled valmis tervitama muutusi oma elus. Ära ainult hinda oma jõudu ja oskusi üle, liigu edasi tasa ja targu ning anna endale aega uute oludega kohaneda. Nii väldid segaseid tundeid ja kiirustamisest tulla võivaid vigu.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab ülempreestrinna. Sind ootab ees põnev aeg, kus kasutad eelkõige oma tunnetust ja intuitsiooni, et teha õigeid valikuid. Õpid paremini tundma oma hinge sügavusi ja tunned tugevat tõmmet müstika ja vaimsete teemade vastu. Puutud kokku ka sarnaste huvidega inimesega, kellega saad mõtteid ja kogemusi vahetada. Kindlasti tasub ka tähele panna märke, mida universum sulle saadab.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sa ei satuks kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab. Eriti tähelepanelik ole oma rahaasjade osas.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab tugevus. On aeg tegeleda oma mõttemaailma korrastamisega. Sinu ülesandeks on õppida keskenduma sellele, mida sa tahad. Mitte sellele, mida sa ei taha. Kuigi see võib tunduda esmapilgul üsna üks ja seesama, siis tegelikult see nii ei ole. Kui soovid külgetõmbeseadus enda kasuks tööle panna, siis tuleb oma soove universumile õigesti edastada.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku kohtupäev. Nüüd tunned, et sa vajad aega, mõistmaks asju nii nagu need on. Ära tee liiga kiireid järeldusi ega otsuseid, mis pole korralikult läbi kaalutud. Anna kõigele aega, et rahuneda, settida ja selgineda. Tegele oma hinge ja meele teemadega. Emotsioonid mängivad sinu elus praegu väga suurt rolli.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on torn. Nüüd pead olema valmis ootamatuteks muutusteks, mis kõigutavad sinu vaateid elule. Pead hakkama harjuma uute oludega, mis sinu ümber on ning kohanemine võtab sul pisut aega. Esialgu võid tunda justkui oled saanud löögi allapoole vööd, kuid kui suudad säilitada rahu ning hinnata saabunut adekvaatselt, siis suudad sa võtta kujunenud olukorrast parima.

Ilmunud on ka ALKEEMIA TAROSKOOP 2023, mille saad tellida SIIT või leiad selle suurematest raamatupoodidest!