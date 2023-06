Vabane väärkohtlemisest ja kaassõltuvusest

Vaimne, füüsiline ja seksuaalne vägivald võivad ohvrile ja ta perekonnale kaasa tuua raskeid ja püsivaid tagajärgi. Kannatanu kogeb hirmu, masendust, süütunnet, viha enese vastu ja madalat enesehinnangut ning võõrdub tervetest suhetest. Pidev väärkohtlemine võib tekitada tugeva vihkamise ja raevuka vastuhaku. Tavaliselt on need tunded aga suunatud sissepoole, mõjutades seda, kuidas ohver näeb teisi inimesi, elu ja isegi Jumalat.

Nurjunud katsed enese eest seista võivad viia mitmesuguste sõltuvusteni, kõigele käegalöömise ja isegi enesetapuni. Kui tervenemist ei toimu, järgneb armetu elu ja kooskõlata abielu – need mustrid kanduvad tavapäraselt edasi. Tervenemise puhul aga pääseb mõjule iga inimese hinges peituv sära ja väärtus – aastaid püsinud kaitsekiht libiseb maha.

Tervenemiseks peab ohver endale kõigepealt aru andma, et vägivald toimus teise inimese süü läbi; ohver selle eest ei vastuta. Kõige olulisem on aga olla vaba. Kui sul on jõudu valida andestamine, annad oma valutava haava sel teel vägivallatsejale tagasi. Siis oled sa ise edasiliikumiseks vaba – koorem on maha heidetud.

Seda teha on äärmiselt raske. Sügaval südamepõhjas kardad, et kui andestad kurja, siis justkui kiidaksid selle heaks. Mina eelistan sellest siiski mõelda kui andmisest – annad koorma solvajale tagasi. Keeldud vihast ja raevust, mis sisaldusid ilmselt väärkohtleja tegudes. Annad raevu talle tagasi ja liigud oma eluga edasi. Tihti on ka vägivallatseja ise kannatanud valu, mille ta ohvrile üle kandis. Sina annad selle tagasi ja saad ise vabaks.

Kui väärkohtlemisele pole järgnenud andestust ega tervenemist, on kaassõltuvuse teke loomulik tagajärg. Sageli on vägivald toimunud põlvkond või rohkemgi tagasi, kuid kahjustav mõju elab edasi. See on paljudes peredes üsna tavaline lammutav olukord, see laostab abielusid.