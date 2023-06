Hea algus turvatunde loomiseks on sisemise kriitika vähendamine

Igasugune eluga rahul olemine ja seda soodustavad tegevused, nagu lõõgastumine ja jooga, vähendavad ajutiselt stressitaset. Püsiva rahulolu saavutamiseks on vaja oma tunnetega teadlikult tegeleda ja kuna turvatunde puudumine saab enamasti alguse väga varasest lapsepõlvest, siis tasub seda perioodi eriti hoolikalt uurida ja endale teadvustada. Selleks võib olla vestlemine ja küsimuste esitamine oma vanematele. Või kui see pole võimalik, siis kasutage psühholoogide abi, kes valdavad erinevaid tehnikaid. Häid tulemusi on saadud hüpnoosi abil, ligipääs alateadvusele on tihti kaitstud ja suletud, kuid hüpnoos aitab inimesel lõõgastuda ja tunda ennast turvaliselt.

Suhetes on turvatunne oluliseks kriteeriumiks. Kui tunned, et partner toetab sinu tegevusi, tal pole sinu suhtes mingit salajast vimma ega varjatud ootusi, siis on su suhe turvaline. Sellises suhtes on palju lugupidamist, teineteisega arvestamist, suhe on avatum. Erimeelsuste rahulik ja turvaline lahendamine annab suhtele palju juurde. Kui ühel partneritest kaob turvatunne, siis võib see olla seotud tema lapsepõlves lahendamata jäänud olukorraga, mis nüüd esile kerkis. Turvatunde kadumise võib käivitada alateadlik hirm, näiteks partnerist ilmajäämise hirm, kui lapsena on kogetud kellegi lähedase kaotust. Lapsena jäi olukord ja saadud kogemus segaseks, sest lapsele ei räägitud kõike ja ei selgitatud olukorda. Täiskasvanuna võib siis tekkida ärevus ning turvatunne võib lüüa kõikuma juba ainuüksi siis, kui kaaslane kasvõi komandeeringusse läheb. Kui tunned sellisel puhul ärevust, siis teadvusta endale, et komandeering on seotud tööga ega tähenda sinu juurest äraminekut. Võimalik, et sa ei usalda teda mitte seepärast, et ta oleks selleks põhjust andnud, vaid su turvatunde puudumine pärineb minevikust. Ja usaldamatus omakorda toodab häbi, ei ole ju sobilik tunnistada, et sa kardad jääda paariks päevaks üksinda.