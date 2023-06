ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge teraapialabor: Elu köidikutest vaba hingena

Sisemise vabaduse saavutamiseks tuleb eneselt pidevalt küsida „Kes ma olen?“ Kui istuda piisavalt sügavale enese sisse – oma teadvuse keskmes asuvale Iseenda troonile, avaneb su ees suur müsteerium. Sa tead, et sul on keha, aga sa pole sinu keha, sul on emotsioonid, aga sa pole sinu emotsioonid, sul on mõtted, aga sa pole sinu mõtted. Kui ma nüüd küsin, et kes sa siis oled, vastad, et mina olen MINA. Ma olen puhas teadlikkus, kõigi nende mõtete emotsioonide, tunnete ja aistingute kõigutamatu tunnistaja. Tänases saates koorime sibulat, et aru saada, kes ja mis me siis ikkagi oleme, koos Michael A. Singer’i raamatu „Köidikutest vabanenud hing. Teekond sinu olemuse sügavusse“ (Pilgrim 2014) tõlkijaga Merle Kelder.