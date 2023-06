Taevas särab Amburi sodiaagimärgi täiskuu, mis lihtsustab uute suhete sõlmimist

Täiskuu suudab üles tõsta kõik selle, mis on meie alateadvuses peidus ja hinges varjul. Kas see, mis pinnale kerkib, saab olema sinu jaoks positiivne või negatiivne kogemus, sõltub paljuski sinu enda meelestatusest ja valmisolekust. Loe, mida Amburi sodiaagimärgi täiskuu endaga kaasa toob, mida praegu tasub teha ja mida on mõistlikum vältida.