Alkeemia lugemisnurk | Mis on tegelikult toimunud Briti kuningapalee liikmete omavahelistes suhetes viimase 25 aasta jooksul?

Kõige kohutavam ülesanne, mida Charles oma elu jooksul täitma on pidanud, oli ajada kell 7.15 hommikul üles Balmoralis maganud pojad, üks neist kaheteistkümne- ja teine viieteistaastane, et edastada neile uudis ema surmast. Diana surma kahekümnendaks aastapäevaks valminud Nick Kenti dokumentaalfilmis väljendas Harry tunnet, mis näib tema hilisema aja intervjuudes ununenud olevat: „Üks raskemaid asju, mida lapsevanem teha saab, on öelda oma lastele, et [teine vanem] on surnud. ... Aga isa oli meie jaoks olemas. Tema oli neist kahest see, kes meile oli jäänud, ja ta püüdis anda endast parima ja teha kõik selleks, et me oleksime kaitstud ja hoitud.“