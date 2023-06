Peretraditsioonid, mis lähevad kalliks maksma

Kõik pered annavad edasi omi traditsioone. Mõned panevad rõhku edukusele, teised peavad tähtsaks armastust, abistades ja toetades inimesi, kes sama usuvad; kuid mõnes traditsioonis pole mitte midagi head. (Tumedad, haigettegevad ja vihkamisväärsed tavad on vaja ära kaotada, et perekond – ja seeläbi ka ühiskond – saaks terveneda ning nautida rõõmu, rahu ja armastust). Mõni tava on aga veidi mõlemat laadi. Minu enese kogemuse kohaselt andsid mu sugulased edasi nii häid kui ka halbu kombeid.

Peretraditsioonid, mis kahjustavad võimet armastada, mõista ning edukas olla, on valed – need takistavad arengut. Kui suudad vabaneda päritud ahistavatest hoiakutest, saad omaenda võimeid paremini kasutada. On teada tõsiasi, et ahistavad peretraditsioonid mõjutavad inimese võimet endast lugu pidada. Seda on oluline teada, sest madal enesehinnang on paljude ennasthävitavate käitumisviiside põhjus (uimastisõltuvus, alkoholism, füüsiline ja seksuaalne kuritarvitamine jms). On ülioluline paljastada kõik, mis võib hävitada eneseväärikuse. Pea meeles, et ükski teave, õpetus, traditsioon, väärtushinnang või hoiak, mis võib panna sind ennast põlgama või vihkama, ei saa olla õige.