Enesehoolivus on oluline, sest see lubab märgata ja ära tunda oma kannatuse hetke ja lubada sellel olla

Enesehoolivus ja enesearmastus on omavahel seotud. Sõna enesehoolivus on eesti keeles võrdlemisi uus ja mingitel hetkedel võib-olla ei saa täpselt isegi aru, et mis see siis nüüd on. Et kas see on enesearmastus? Enesehoolivus ja enesearmastus käivad küll koos, aga samas on ikkagi eraldi seisvad terminid. Kui enesehoolivuse puhul saame öelda, et see on see viis, kuidas raskel hetkel ja ebaõnnestumise juures enda vastu lahke ja mõistev olla, siis enesearmastus on rohkem iseenda armastusväärse ja austusväärse inimesena kogemine. Enesearmastus on püsivam seisund kui enesehoolivus. Kui seda, kuidas ja mil määral ma enese vastu kaastundlik olen, saab hetkest hetkesse valida ja suunata, siis enesearmastus on midagi, mida me tegelikult elu jooksul enda sees üles ehitame ja kasvatame. Samamoodi on sarnased ja kokku kuuluvad väljendid enesehoolivus ja enesehinnang. Kui enesehinnangu all mõtleme seda, kuidas me ennast väärtustame, kui kõrgelt me endast mõtleme, kui palju me endale meeldime ja ennast armastame, siis enesehoolivuse juures me ei hinda ennast skaalale asetades või võrreldes. Inimesed hoolivad endast sellepärast, et see on midagi, mida iga inimene väärib. Mitte sellepärast, et neil on mingid teatavad omadused või väärtused, mis justkui lubavad hoolida.