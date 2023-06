ALKEEMIA TAROSKOOP JUUNIKUUKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Tervis. Praegu on sinu jaoks väga oluline mõista füüsiliste tervisehädade seotust sinu meeleolude ja mõtetega. See, kuidas sa end tunned, on paljuski sinu enda poolt kujundatav. Kui tõeliselt usud, et oled terve, tugev, õitsev ja harmoonias, siis seda sa oledki. Kui keskendud negatiivsele, siis tõmbad ligi seda, mida sa tegelikult ei soovi.

Küllus. Töö osas pead olema kannatlik. Arengud toimuvad, kuid need on aeglased ja võivad sind muuta kärsituks. Katsu seda võtta kui väärtuslikku õppetundi, mis laseb sul protsesse kõrvalt jälgida ja analüüsida. Kasuta võimalust õppida ja omandada uusi kogemusi, mida tulevikus tarvis läheb.

Armastus. Suhted põhjustavad palju mõtteainet. Sa pead langetama olulise otsuse, mis aitaks sul liikuda lähemale oma suhtealastele eesmärkidele. Kas sa tunned, et sind hoiab miski tagasi või on sul mingeid tõekspidamisi, mida sa enda arvates ei suuda murda? Nüüd on aeg olla spontaanne ja lasta juhtuda asjadel, mille osas oled põhjendamatut hirmu tundnud.

Tervis. Oma heaolu silmas pidades pead sel kuul sportimisega ja ka vaimse pinge osas tähelepanelik olema. Kui sul on mõni tervisehäda, siis tegele sellega, ära lase sel hakata oma elus peamist rolli mängima. Sa pead olema enda vastu hooliv ja hell, samas piisavalt distsiplineeritud, et positiivset rutiini käest ei laseks.

Armastus. Suhete osas saad sel kuul kogeda enda jaoks olulist õppetundi. Näed inimeste käitumist hoopis uue nurga alt. See võib esialgu mõjuda ootamatult ning ebakindlust tekitavalt, kuid pikemal süvenemisel mõistad, et kogemus tuleb isikliku arengu seisukohalt hoopiski kasuks. Sellele toetudes saad tulevikus teha enda jaoks paremaid otsuseid.

Tervis. Oled hoolitsenud teiste eest ja muretsenud oma lähedaste pärast, nüüd on aeg iseenda keha ja vaimu eest hoolitseda, oma vajadused esiplaanile seada. Märksõnadeks on „harmoonia“ ja „uued algused“. Käivita enda eest hoolitsemise programm täie hooga – vaata üle oma toitumine, liikumine ja unerežiim. Kindlasti pööra tähelepanu stressi vähendamisele.

Armastus. Ees ootab rahulik ja stabiilne aeg. Oled pigem enesesse vaatav ja analüüsid eelnevaid armuromaane või praegust suhet. Tunned soovi eneses selgusele jõuda, et selle pinnalt kindlamalt ja teadlikumalt edasi liikuda. Sel kuul alguse saavad uued tutvused võtavad aega, enne kui edasi arenevad. Kõik liigub tasa ja targu, kuid tundub, et praegu see isegi sobib sulle, sest tunned, et ei taha kiirustada.

Tervis. Nüüd hakkavad saabuma positiivsed lahendused kõige osas, mis puudutab vaimset ja füüsilist heaolu. Juhul kui oled juba mõnda aega pead murdnud mõne tervisemure üle, siis nüüd leiad terapeudi või spetsialisti, kes just sulle sobib, kellega sul tekib usalduslik ja energeetiliselt õige suhe. See laseb leida lahendused ka probleemidele, millest varem jagu saada ei õnnestunud.

Küllus. Ees ootab väga loominguline periood, mis on täis inspiratsiooni ja tahet oma ideid ellu viia. Suudad sütitada ka töökaaslasi. Kui oled soovinud investeerida raha, siis nüüd tasub oma intuitsiooni uskuda. Kui oled soovinud sissetulekuid suurendada, siis just nüüd leiad lisatöö.

Küllus. On plaanide tegemise aeg. Võta endale piisavalt aega, et ei tormaks nagu orav rattas, pane paika oma plaanid ja asu siis neid rahulikult, tasakaalukalt ja hästi ette valmistunult ellu viima. Sinus olev potentsiaal avaldub nüüd täiel määral ja sul oleks tark seda oskuslikult ellu rakendada.

Armastus. Elu pakub nüüd nii mõndagi põnevat. Kui sul on kindel suhe, siis armastus, turvatunne ja omavaheline kokkukuuluvustunne suurenevad. Kui oled alles vallaline ning avatud uutele suhetele, siis on tõenäoline, et kohtad oma kaaslast reisil või väljasõidul. Ole spontaanne, loo tutvusi ja lase end kaasa viia hetkedest, mis peidavad endas suviseid seiklusi.

Tervis. On väga oluline, et suudaksid hoida oma meeleolu üleval ega laseks igapäevaelul, tööl ja suhetel stressi tekitada. Hetkel on sinu tundlikkus haripunktis ning see võib sind muuta väga emotsionaalseks. Samuti kipud kõike väga isiklikult võtma. Katsu leida stabiilsus ja rahustada oma meelt. Hästi mõjuvad südamlikud kohtumised sõpradega, keha ja hinge poputavad hoolitsused ja teraapiad ning lõõgastumine mõnusa raamatu seltsis.

Küllus. Praegu tasub olla kannatlik ning mitte asju tagant torkida. Sul on väga head väljavaated, et asjad laabuksid, kuid pead suutma ära oodata õige aja ning alles siis saad sa oma töö vilju nautida. On hea aeg kokkuvõtete tegemiseks ja saavutuste ülevaatamiseks. Uute plaanide alustamisega tasub pigem oodata. Praegu ei tasuks liigselt raha välja anda ega sõlmida olulisi finantstehinguid.

Armastus. Suhete osas pead sel kuul tegelema eelkõige oma hinges rahu leidmisega. Enne kui saad kogeda täisväärtuslikku suhet, pead leidma iseendas armastuse ja kindluse. Pead tegelema teemadega, mis aeg-ajalt üles kerkivad. Kas tunned põhjendamatut hirmu? Oled partneri suhtes armukade ja kardad, et sind jäetakse maha? Kui saad oma valupunktidest üle, siis näed, et suudad kogeda senisest veelgi suuremaid tundeid.

Vähk (22. juuni – 23. juuli)

Armastus. On saabunud pöördelised ajad. Võid soovida oma suhtes midagi muuta või lausa aja maha võtta. Tunned tõmmet sootuks teistsuguste inimeste vastu kui harilikult. Sind köidab uudsuse võlu ja pigem paeluvad need, kes pole just sinu tüüpi. Ära nüüd midagi pöörast tee, aga väikesed katsetused ja eksperimenteerimised ainult vürtsitavad elu.

Küllus. Tööalaselt ootab sind ees proovilepanek. Pead enda jaoks läbi mõtlema, kas su praegune töö pakub sulle piisavalt eneseteostusvõimalusi. Kas sul on piisavalt ruumi, et areneda, oma ideid ellu viia ja loominguline olla? Või oleks ehk aeg hakata mõtlema uute väljakutsete peale.

Tervis. Pead olema väga tähelepanelik oma emotsioonide suhtes. Kas saad ja julged oma tundeid väljendada või surud alatasa midagi endas alla? Leia võimalus ebameeldivatest tunnetest vabaneda ning taastada sisemine harmoonia. Kui meel ei ole tasakaalus, võib see hakata mõjutama kogu heaolu. Ära ole enda vastu liiga karm, luba endal olla ebatäiuslik.

Lõvi (24. juuli – 23. august)

Armastus. Sinu ellu saabub uus perspektiivikas suhe, millesse asud panustama oma tundeid ja aega. Kui oled kindlas suhtes, siis võtad vastu otsuse, et just nüüd võtate endale aega, et lahendada kõik ebakõlad ja parandada omavahelist läbisaamist, et suhe kestaks, paraneks ja areneks. Sa oled avatud ja kasutad uusi taktikaid, et murda häirivaid suhtemustreid ning pead tunnistama, et uut moodi lähenemine toimib ning teeb elu palju lihtsamaks.

Küllus. Töö pakub sel kuul tõeliselt rahuldust. Oled leidnud selle, mis sind huvitab, ning pühendud sajaprotsendiliselt oma ideede realiseerimisele. Sul on palju tahtejõudu, söakust ja kangekaelsust, suudad mistahes projekti käivitada ja naudid kogu protsessi täiel rinnal. Ennast usaldades viid iga alustatud asja lõpuni.