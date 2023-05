Feng shui ja peeglid - kas, kus ja kuidas kasutada?

Aseta peegel seinale, mis on sinu kodu puuduva bagua piirkonna piiriks (näiteks kui sinu suhete piirkond jääb naabri korterisse). See aitab ruumi visuaalselt laiendada ja loob sümboolselt puuduva ruumi.

Halb on see nii feng shui kui ka neuroteaduse seisukohalt. Feng shuile tuginedes võib peegel luua soodsa pinnase selleks, et suhtesse tekib kolmas. Magamistoas on soovitav kasutada paarisesemeid, kuid peegel kahekordistab veel kõike, mis peegli vaatevälja satub. Neuroteadlaste sõnul tajume me liikumist ka siis, kui magame. Peeglis iseenda liikumine võib meisse alateadlikult valvsust süstida ja nii ei puhka me end öö jooksul korralikult välja.