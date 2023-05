Hästitoimiv rituaal - maagia või puhas matemaatika?

Ingliskeelne sõna rituaal tuleneb ladinakeelsest sõnast ritualis, „see, mis puudutab tava“. Rituaal on tseremoonia, kombetalitus, mis koosneb erinevatest elementidest. Sageli on need kultuuripõhised sotsiaalsed tegevused, mis aitavad sotsiaalsete rühmade elu struktureerida ja mõtestada.

Rituaal või maakeeles taigade eesmärk on luua selgust, edenemist ja tervist ning suurendada elujõudu. Usutavasti on kõigil elus mingi aeg, kui midagi on paigast ära, on vajadus ja soov luua tasakaalu või tervenemist. Ometigi on kiire elutempo loonud olukorra, kus ka riituseid tehakse kiirustades, pealiskaudselt, vaid moe pärast, ja oodatakse-loodetakse kiiret tulemust ning kui see ei saabu, siis pettutakse.

Rituaal on korratav, peamiselt sümboolne tegevus, mille eesmärgiks on mõjutada midagi Universumis ehk elu kulgemises, mõjutada teisi inimesi. Ühelt poolt võib see tunduda väga ebamaine, kuid teisalt on sel ka väga ratsionaalne tähendus - rituaali läbiviimiseks peab inimene oma soovi ja eesmärgi täpselt paika saama. Igasugune joondumine maailmas algab teadupärast taotlusest, väga selgelt sõnastatud eesmärgist. „Natuke tahan, natuke vist ei taha ka“, siinkohal ei toimi. „Tahaks, et midagi head juhtuks“, samuti mitte. Seega on rituaali väga maine eesmärk kõigepealt täpselt selgeks saadda taotlus, soov, eesmärk ja suund - kuhupoole olukord peaks liikuma. Võib-olla seepärast sageli meie soovid ei täitugi, et need on nii ebamäärased ja me isegi pole neis kindlad?