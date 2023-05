Linnutee punastel kääbustähtedel on rohkesti elukõlblikke planeete

Selleks, et punakääbuse planeedil saaks elu olla, peab planeet tiirutama tähele väga lähedal. Ent sel juhul varitseb planeeti samas ka oht, et tähe külgetõmbejõust põhjustatud loodejõud kütavad ta sedavõrd kuumaks, et vedelat vett ta peal leiduda ei saa, mistõttu ei ole ka elu seal võimalik.