Ema, kes uue elu siia ilma vahendab, on otsekontaktis universumi loomisjõuga

Selge on see, et inimese sünnis siia ilma on palju sellist, mida me ei tea. See on looduse ime ja kõrgeim looming, mitte ainult meditsiiniliste ja anatoomiliste detailide kogum. Elusädeme tekkimine on tänapäeval sama müstiline, kui ta on olnud tuhandeid aastaid tagasi. Ema, kes selle elu siia ilma vahendab, on otsekontaktis universumi loomisjõuga. Ema rahu, leebus ja armastus võimaldavad loodusjõududel teha oma tööd kooskõlas ja luua siia ilma suuremat harmooniat uue, terve ja õnneliku inimese näol, kellel on hilisemas elus harmoonilised suhted.