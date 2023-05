NÄDALA TAROSKOOP 29.05-4.06 | Keegi teine ei ela sinu eest sinu elu, seega hakka tegutsema!

Nädala kaartideks on karikate kuningas ja müntide neli. Sind juhib sisemine tarkus, heatahtlikkus ja hoolivus. Suudad nüüd lasta lahti minevikust pärit olukordadest või inimestest, mis on sind siiani hinges saatnud. Praegu tasub olla enda vastu teadlikult hell. Kui mõistad, et mingi situatsioon või mõni inimene ei mõju sulle hästi, siis suudad asuda tegutsema selle suunas, et enda kurbust või kannatusi vähendada ja hakata liikuma õnnelikuma ja stabiilsema tuleviku suunas. Oluline on igapäevaselt meeles hoida, et keegi ei ela igavesti ja keegi ela sinu eest sinu elu. Seega, ainult ise tegutsedes ja enda eest seistes suudad sa liikuda suunas, mis sulle sobib ja rahuldust pakub.

Südameasjade osas on hea aeg ning suhted algavad ning ka laabuvad harmooniliselt. Ainus, millega seoses võib probleeme tekkida, on armukadedus või soov oma partnerit liigselt kontrollida. See tuleneb tavaliselt ebakindlusest ning vajaks omavahelist selgitavat jutuajamist. Häirivaid tundeid ei maksa endas hoida, sest siis kipuvad need kuhjuma ja lahvatavad lõpuks suureks ja vahel ka lausa käsitlematuks probleemiks.

Tööalaselt tuleks nüüd olla diplomaatiline, sest nii saavutad kõige paremini endale seatud eesmärke. Hea oleks ka hoida oma meel avatuna, et kuulata teiste soovitusi ja tutvuda enda omadest erinevate vaatenurkadega. See avardab sinu piire ja laseb sul märgata nüansse, mille teadmine või kasutamine muudab sinu tööelu lihtsamaks ja sujuvamaks.

Tervise osas on nüüd hea aeg tegeleda mineviku traumadest vabanemisega. Ära hoia endas vimma ega negatiivseid emotsioone. Mida enam on sinus madalaid tundeid, seda enam see kahjustab sinu enda vaimset ja füüsilist heaolu. Isegi kui mõni olukord on olnud talumatult raske, siis ära blokeeri seda, vaid anna endale aega, et kasvõi väikeste sammude haaval tervenemisele lähemale liikuda.

NÄDALA TAROSKOOP 29.05-4.06

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)