Mere ääres käimine soodustab tervist

Sandra Geiger Austriast Viini ülikoolist ja ta kolleegid analüüsisid mitmelt poolt Euroopast ning Austraaliast kogutud küsitlusandmeid. Nüüd kirjutavad nad ajakirjas Communications, Earth and Environment, et mere ääres elamine, aga huvitaval kombel eriti just mujal elades aeg-ajalt mere ääres käimine on seotud parema tervisega.