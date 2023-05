Mu elu parim ja kohutavaim kogemus

Järsku äratas mind kapteni hääl, mis teatas läbi valjuhääldi: „Ilm on praegu tõsiselt halb ning näib, et läheb veel hullemaks. Palun kontrollige, et turvavöö oleks korralikult kinni ning tõstke kandikulauakesed üles.“ Tuttav teadaanne. Ehkki kapten püüdis rahulikult rääkida, reetis ta hääl ärevust ning mulle tundus, et asjad võivad tegelikult hullemad olla. Süda hakkas peksma, kui kapten jätkas: „Tundub, et ilm esitab meile siin piloodikabiinis tõelise väljakutse. Veel kord, hoidke turvarihmad kinni ning me anname teile tormi kohta uut informatsiooni niipea, kui rohkem teada saame.“

Järgmiseks kustusid kõik salongi tuled ning tööle hakkas avariivalgustus. Lennuk hakkas tugevasti vappuma, põrandale lendas taldrikuid. Turbulents, mis alguses oli tundunud talutav, muutus peagi nii ägedaks, et ma tundsin tugevat iiveldust. Vaatasin oma äripartneri Jacki nägu – tal oli noore Warren Beatty välimus ning kodus kaks väikest last just nagu minulgi. Tavaliselt oli ta suutnud viisakaks jääda ka stressirohketes olukordades, kuid seekord oli olukorra õudus ta endast välja viinud, nii et ta hakkas õhku ahmima. Jack haaras rutakalt mu käe järele ning suutis öelda seitse sõna, mida ma kunagi ei unusta: „Catherine, ma arvan, et me kukume alla.“

Raske on kirjeldada, mida ma tundsin järgnevate minutite jooksul. Teadsin, et Jackil oli õigus, kuid imelikul kombel valdas mind rahu ja leppimise tunne. Pigistasin kõvasti ta kätt ja sulgesin silmad. Ning mõtlesin oma lastele. Julgus kippus kaduma, kui nägin vaimusilmas Porteri naeratavat nägu. Meenutasin ta esimesi sõnu ning esimesi samme. Nägin, kuidas ta puu otsa ehitatud onnis, mille Jon talle tagahoovi üles pani, naerab ja pähklivõiga porgandit närib. Ta rääkis ikka, et just neid asju süües tuleb temast suureks saades superkangelane. Nägin, kuidas naeru kihistav Sarita voodis üles-alla hüppab ja täiest kõrist lastelaulukesi leelutab. Ja siis nägin Joni lesimas tagumisel terrassil grillahju kõrval (mida ta väitis rohkem armastavat kui mind), käes jääkülm sidruniviiluga Corona. Peaaegu aegluubis jooksis mu silme eest läbi ainus puhkusereis, mille me koos perega tegime – Kanadas Kaljumäestikus. Ning huvitav asi – kogu selle aja, mil need sajad mõtted enne lennuki allakukkumist mu peast läbi kihutasid, ei mõelnud ma kordagi iseendast või oma tööst. Ilmselt on tõsi, mida kõige targemad meie hulgast sajandeid on väitnud: elu lõpul sa avastad, et kõik see, mida sa tähtsaks pidasid, on tegelikult väike ja tähtsusetu, ning kõik need asjad, mida sa pidasid väikeseks ja tähtsusetuks, on tegelikult suured ja olulised.