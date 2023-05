Kust leida varjupaika, kui elus on nii palju kaootilisust ja ebakindlust?

Eemaldudes käesolevast hetkest, eemaldub inimene ainsast momendist, mil ta on eluga kontaktis. Kui ta seda pidevalt edasi lükkab, pole tal vaja eluga tegelikult tegelema hakata. Inimene leiutab ajapuuduse, et poleks tarvis tegelikkusele silma vaadata. Kiire tekib siis, kui inimene teeb selliseid valikuid, et ta ei jõua hetkekski peatuda. Kui ei tarvitse peatuda, pole vaja toime tulla oma elu tühjuse ja iseenda küündimatusega. Mida suurem ahistustunne, seda suurema hooga edasi. Mida suurema hooga edasi, seda suuremaks äng muutub. Nii põgeneb inimene selle eest, mida ta ise taga ajab. Ta soovib väga, et teda hinnataks ja armastataks, kuid ta ei märka, et tunnustus on kogu aeg ta selja taga. See asub seal, kus on ta tõeline olemus, ta nõrkus ja inimlikkus. Kui ta lubaks endasse suhtuda kui nõrka ja abitusse olendisse, hakataks teda armastama, teisisõnu saavutaks inimene teadmise, et ta on hea ja et ta elu on hea. Nii saaks ta lõpuks kätte, mida ta on taga ajanud, lihtsalt seisma jäädes ja vastu võttes.