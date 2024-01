Hea tervis ja armastus enese vastu on tugevas seoses

Ära oota. Räägi oma inimestele, mida sa nende juures armastad, kuni nad on elus, kuni nad sind kuulevad.

Kaks väga erinevat meest panid mind aru saama, et ma pean tegema suure hüppe, kui kasutan oma töös muusikat. Mõlemad jätsid mu ellu unustamatu märgi, nad panid mind väärtustama igat inimest kõigepealt inimese ja alles siis patsiendina.

Esimene oli Peter Himmelman, kes saatis mulle varsti pärast seda, kui olin võistluse võitnud, just mulle kirjutatud laulu. Olles olnud tema fänn ja imetleja üle kümne aasta, tekitas see minus suurt aukartust. Ma olin olnud ta kontsertidel rahva hulgas ja vapustatud sellest, kuidas ta hoidis inimesi justkui transis. Ma olin veetnud aega ta sügavate laulusõnade üle mõeldes, analüüsides, kuidas need olid nii õiges kontekstis, mitmekihilised ja kaalukad.

Ma olin ta fänn ülikooliajast saadik ja tema selline tunnustus oli mulle nii oluline, et see lisas enesest lugupidamist, produktiivsust ja positiivsust. Samuti ei lasknud see mul kitarrist loobuda, innustas harjutama ning looma uusi meloodiaid ja riffe, kui teraapiaruumides mängisin. Neil hetkedel oli tunne, et muusika ja tervendamine põimusid mu elus kokku millekski tugevamaks, kui need olid olnud omaette.

Teine, kes mulle suurt mõju avaldas, oli patsient Chuck. Ta oli olnud üle neljakümne aasta laulukirjutaja, esineja ja instrumentalist ning me leidsime teineteisega sideme tänu ühisele armastusele meloodia, harmoonia, rütmi ja bluusi vastu ning ta inspireeris mind tegema midagi täiesti uut.

Chuckil oli harvaesinev agressiivne eesnäärmevähk – see ilmneb alati vaid pärast metastaasi lümfisõlmedesse, luudesse või kaugematesse organitesse. Paljude vähiliikide ravi on teinud viimaste aastakümnete jooksul suure hüppe, muutes lugematute patsientide saatust, aga mõne vähi puhul, nagu see, on meil veel pikk maa minna.