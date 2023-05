Sa tõmbad ligi just sellise suhte, nagu usud end väärt olevat

Paljud meist püüavad meeleheitlikult leida armastust. Aga meeleheide on paaniline reaktsioon sisemisele uskumusele, et te ei saa seda, mida soovite. See uskumus panebki aluse ambitsioonile tõestada vastupidist ja siis hakkamegi survestama, manipuleerima, meelitama sündmusi oma ellu. Aga pole ühtki tegevust, mille alusel saaksite aru, kas teie uskumus on vale või mitte. See ei saagi olla ei õige ega vale - see on lihtsalt teie uskumus. Seetõttu on uskumusel vägi tõmmata magnetina teie ellu kõike seda, mis selle uskumusega tegelikult tõmbub. Siinkohal meenub mulle Henry Fordi vana mõttetera „Kui sa mõtled, et sa ei suuda midagi teha, siis sa ka ei suuda“. Kui usute, et te ei ole armastusväärne, siis on teil õigus ja keegi ei armasta teid. Isegi kui keegi püüaks, veenaksite ta ise ümber või lõpetaksite suhte. Kui teile tundub, et olete väärtusetu, ka siis on teil õigus ja teised kohtlevad teid halvasti. Ja kui usute, et teie saatus on üksi jääda, siis arvake ise, mis juhtub? Te jäätegi üksi, ükskõik kui väga te ka ei igatseks armastust ja hellust. Nagu kuningas Saalomon ütles tuhat aastat tagasi oma tarkuseraamatus: „Nii nagu inimene oma südames mõtleb, nii ta ka on.“ Kui leiate, et teised ei austa teid, siis selle asemel et hädaldada ja neid süüdistada, küsige endalt, kas te ise ikka austate ennast. Kui tõmbute inimestega, kes jäävad teie suhtes jahedaks, leidke julgust endalt küsida, kas te ise suhtute endasse soojusega. Kui leiate end suhtlemast inimestega, kellel on raskusi pühendumisega, siis vaadake üle, millisel määral olete ise valmis pühenduma enda vajadustele.