10 elu õppetundi, mida sa pigem ei peaks ära õppima

1. Probleemid on pahad. Sa veetsid koolis aastaid lahendades suvalisi probleeme, mille olid sulle ette andnud tüütud pedagoogid. Sa õppisid, et probleemid – kuidas nüüd öelda – „imevad“! Kuid inimesed ilma tõeliste probleemideta lähevad segaseks ja leiutavad asju nagu kaljult allahüppamine (originaalis: b.a.s.e jumping) ning pulmade planeerimine.

Tõelised probleemid on aga suurepärased ja igaüks neist kannab ka oma lahenduse seemet. Töötamisega „läbipõlemine“? See juhib sind su täiusliku karjääri suunas. Kohutav suhe? See õpetab sulle armastuse tähendust. Segadusttekitavad tuludeklaratsioonid? Need soovitavad sul palgata raamatupidaja, et sa võiksid keskenduda palju huvitavamatele ülesannetele nagu nt hambaniidiga hammaste puhastamine. Probleemidele lahenduste leidmine on just see, mis annab elule õige maitse.

2. Oluline on olla kogu aeg õnnelik. Mõne keerulise probleemi lahendamine võib aidata meil tunda õnnetunnet, kuid me ei pea olema koguaeg õnnelikud, et tunda end hästi. Kui see mõte tundub hull sinu jaoks, proovi järgmist: keskendu millelegi, mis muudab su masendunuks. Siis mõtle: „Ma pean olema õnnelik!“. Stressitekitav, kas pole? Nüüd ütle endale: „On täitsa okei olla kurb, kui seda on vaja olla ja selleks on põhjust“. Selline endale loa andmine tunda end selliselt nagu me end tunneme, mitte aga pidev õnnelikkuse tunne, on aluseks meie heaolule.

3. Ma olen parandamatult „katki“ oma mineviku pärast. Tõsi see on, et valusad sündmused jätavad meie hinge arme, kuid tuleb välja, et suuremas osas on need eemaldatavad. Jill Bolte Taylor, neuroanatoom (neuroanatoomia tegeleb närvisüsteemi uurimisega), elas läbi ajurabanduse, mis kustutas täielikult tema mälu. Ta ise kirjeldas seda sündmust kui „37 aasta jagu emotsionaalse koorma kaotamist“.