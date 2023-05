Kuidas negatiivse inimese läheduses olles mitte haiget saada?

Anna negatiivsetele inimestele mõista, et ei salli oma piiride rikkumist ning oled valmis neid ka kaitsma. Näiteks võib sul olla negatiivne sugulane, kes hilisõhtuti helistab ja kogu oma negatiivsuse sulle kaela valab ning pärast veel ette heidab, et teda ignoreerisid. Parem hoiata teda, et sa pole õhtuti pärast kella seitset kättesaadav ja see on sinu reegel.