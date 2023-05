Need on levinuimad peavalude liigid

Pingepeavalu on väga levinud – seda on elu jooksul esinenud kuni 70% inimestest. Pingepeavalu korral tekib peavalu pea mõlemal poolel ning see on pressiv ja suruv. Pingepeavalu põhjuseks on lihtsustatult öeldes kaela- ja kuklalihaste pinged, mida soodustavad sundasend või liigintensiivne füüsiline koormus. Enamasti on peavalu kerge või mõõdukas. Pingepeavalu häirib, kuid ei halva igapäevategevust. Oksendamist ega iiveldamist ei esine. Peavalu ei kulge hoogudena, kestab pool tundi kuni nädal. Probleemiks muutub see peavalu siis, kui peavalud sagenevad, näiteks esinevad pooltel päevadel kuus või veelgi sagedamini.

Kobarpeavalu on suhteliselt harvaesinev ning see on üsnagi tüüpilise haiguspildiga. Kuid üpris sageli ei tunta seda ära ja diagnoos jääb enamiku patsientide puhul hiliseks. Kobarpeavalu jt sarnaste peavalude korral tekivad ülitugevad valuhood, mis on suhteliselt lühiajalised, kestavad kuni 3 tundi või vähem. Valu tekib n-ö ühe silma taga ja see on ülitugev, tekib tunne, nagu „silm lõhkeks peas“. Silm on punane, tihti vajub silmalaug alla (ptoos) nagu oleks silm poolkinni. Ninast tekib voolus, nägu hakkab higistama. Pupill muutub kitsaks (mioos). Kõik kobarpeavalu tunnused ei esine alati samaaegselt, kuid sageli on iseloomulik ataki varahommikune algus. Kobarpeavalu atakkide hulk võib päeviti olla erinev, kõikudest vaid ühest atakist kuni kümnete atakkideni päevas. Peavalu põhjustab sageli hirmu ja ärevust ning kobarpeavalu on kindlasti üks koledamaid peavalusid. Meestel esineb kobarpeavalu kordades sagedamini kui naistel. Väga omapärane on see, et ülitugeva valu puhul ei suuda inimesed paigal istuda, vaid kõnnivad edasi-tagasi. Kohutav valu tekitab vahel tunde, et hea meelega „lööks pea vastu seina puruks“. Kobarpeavalu nimetatakse sageli ka „meestemigreeniks“.