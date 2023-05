Emotsioonidega tegelemine | Ära suru alla ega ela ka välja

Sina aga ei suuda mõtete ja emotsioonidega toime tulla. Sa sõdid neile vastu ja siis ehitad endasse ladestunud taaga ümber mingi mentaalse maailma. Sellises seisundis õnnestub sul tänu tunda vaid siis, kui saad, mida tahad või kui sul õnnestub vältida seda, mida sa ei taha. Lõpuks ärkad üles ja mõistad, et sul on vaja tööd teha, päris tööd. See töö ei ole maailmas tehtav töö, see on sisemine. Sellest tööst saab su vaimne praktika. Et saada seda, mida tahad – rõõmu, armastust, entusiasmi ja kirge igal eluhetkel – pead need ladustatud mustrid endast välja saama. Probleem on selles, et intellektuaalselt asjale lähenedes võib su mõistus üsna pea vastu hakata. Seda seetõttu, et sisemine tee ei sobi tavapäraste mõistuslike arusaamadega heaolust.

Kõik andmed, mis on mõistuses tallel, põhinevad minevikukogemustel, ja nii leiab ta, et tal on alati õigus. See tuleneb inimlikust piiratusest. Palun saa aru, et su meel arvab alati, et tal on õigus. Ta pole rumal; ta teab väga hästi oma kogemusi. Aga ta ei tea seda, mida ta kogenud ei ole – ja see on kaugelt suurem teadmiste hulk. Seepärast tark mõtleja Laozi märkiski, et tark inimene ei vaidle – miks ta peaks seda tegema? Sul on sinu mõtteviis ja teisel on tema oma. Tema elukogemus ütleb ühte, ja sinu täiesti erineval elukogemusel põhinev mõttekogum näeb teisiti. Sul pole sellegi teadmisega muud peale hakata, kui alandlikult tõdeda, et mis tahes ajahetkel omandatud informatsioon on vähem kui 0,00001 protsenti sellest, mis kõikjal toimub. See on tähtsusetu, nullilähedane. Põhimõtteliselt on sul olnud hunnik nullilähedasi kogemusi, mis ongi null. Isiklik meel aga on oma enesetähtsusega nii hõivatud, et ei taha kunagi sellise tõega silmitsi seista.