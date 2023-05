Emakakaelaorgasmi kogemine paneb sind ümber defineerima kogu oma senist arusaama seksist

Ja emakaorgasm ei ole erand. See on naise elus sageli üks kõige sügavamaid füüsilisi, emotsionaalseid ja mõnikord isegi spirituaalseid kogemusi, mille najal hakkab ta hiljem kõiki teisi seksuaalseid kogemusi mõõtma. Kuid iseenesest pole tegemist muuga kui initsiatsiooniga avatusse, mida on võimalik kohaldada igapäevaelus kõigele. See tähendab, et emakakaelaorgasmi võib kasutada selleks, et meenutada endale, et igas eluhetkes on võimalik kogeda armastust, täiuslikkust ja avatust.