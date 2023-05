Iga eneses tehtud muutus annab teistelegi võimaluse muutuda

Sally, tundmatu kangelanna

Põhikoolis tundis Sally end inetu ja ebapopulaarsena, kuid keskkooli ajaks hakkas ta suuremates poistes huvi äratama, sest jättis väliselt seksika mulje. Poiste tähelepanu nautides tundis Sally, et temagi on midagi väärt.

Sally oli 17, kui ta rasedaks jäi. Talle tundus, et abiellumine ja vanematekodust väljakolimine muudab ta vabaks kodusest õhkkonnast, kus ta end väärtusetuna tundis; ka uskus ta, et armastuse, mida ta vajas, annab talle laps. Nii abiellus Sally oma lapse isaga ning suhteliselt lühikese aja jooksul sündis neil Ediga kuus last.

Abielus oli aga algusest peale probleeme ning lõpuks järgnes lahutus. Palju aastaid hiljem, pärast teist ning kolmandatki abielu, armuafääri abielus mehega ning mitut mõttetut ning puhtalt seksil põhinevat suhet otsustas Sally, et on aeg iseendale silma vaadata. Kogu elu oli Sally elanud tundega, et midagi nagu puudub, ja ta ei tahtnud enam sellist elu, mille üle tal endal justkui mingit kontrolli pole. Siis ma temaga tuttavaks saingi.

Koos töötades sai selgeks, et Edi kriitiline hoiak nii tema kui ka teiste suhtes sarnanes sellega, kuidas Sally vanemad teda kohtlesid. Õigupoolest olid kõik kolm abikaasat olnud emotsionaalselt eemalehoidvad, kriitilised ning võimetud omaenda probleemide eest vastutust võtma – täpselt sama olukord nagu Sally lapsepõlves. Kuigi Sally oli süüdistanud abikaasasid, hakkas ta mõistma, et lahutuste ja alavääristava käitumise taga peitusid tema enda probleemid.

Meie vestluste ajal hakkas Sally mõistma, et kuigi ta tahtis abielluda, ei usaldanud ta mitte kedagi piisavalt, et end tõeliselt siduda. Ta ei uskunud, et üldse vääris armastavat partnerit. Alateadlikult tundis ta, et peab kõigega ise hakkama saama ning teiste peale pole mõtet loota.