Vaimne energia hingamistöös

Mul on selle kohta üks mõttekäik. Kui laev vees liigub, tekitab ta laineid. Kui sa neid laineid tunned, kas sa tunnetad siis laeva? Kui energia liigub läbi keha ja meele, siis tekivad lained: tunded ja aistingud, mõtted ja kujutluspildid. Kui sa neid koged, kas sa koged energiat? Ei, sa koged laineid, mida energia sind läbides tekitab. Sa koged oma keha ja meele reaktsiooni energiale.

Inimesed ütlevad mulle väga sageli, et nad on sensitiivsed, ning ma mõtlen siis alati, et kas nad on tõesti ülitundlikud või lihtsalt ülereageerivad? Mulle tundub, et seni, kuni su keha ja meel reageerivad, ei saa sa tegelikult sensitiivne olla. Alles siis, kui keha ja meel enam ei reageeri, on võimalik energiat otse tunnetada. Kuni me reageerime, seni pole ma ka tõeliselt sensitiivsed.

Seetõttu praktiseerime me hingamises kolme vaimset põhimõtet:

1. hinnangute puudumine,

2. vastupanu puudumine,

3. klammerdumise puudumine.

Tuleb tuttav ette? Buddha ja paljud teised virgunud on neid kolme põhimõtet õpetanud. Need on kannatuse kolm vaimset vastumürki. Olen palju aastaid harjutanud hinnangutest, vastupanust ja klammerdumisest loobumist. Teen seda tänini.

Ühel päeval ma mõistsin, et kõik need kolm on reaktsioonid. Hinnangud on reaktsioon, vastupanu on reaktsioon ja klammerdumine on reaktsioon. Nii et esimene asi on harjutada mittereageerimist. Olen oma praktikates taandanud põhilise eesmärgi mittereageerimisele. See on nii hingamise kui iseenda valdamise üks saladusi ning võimalik, et ka võti eneseteostuse ja lõpliku vabanemise juurde.

Hingamistöös sobib teadvuse jaoks üks ilus analoogia – vesi. Võiks küsida: „Mida Jeesus teeks?“ või „Mida armastus teeks?“ Või me võiks küsida: „Mida vesi teeks?“ Kui sa viskad jõkke või tiiki kivi, reageerib vesi täiuslikult. Ta ei üle- ega alareageeri. Meie eesmärk on samasuguse meele ja keha saavutamine.