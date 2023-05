Oska tähele panna toidutalumatuse märke ja sümptomeid

Huvitav on see, et sageli põhjustavad toidutalumatust toidud, mida sa ihaldad. Kui sa neid sööd, vallandavad need ajus opiaadid immuunsuse reaktsiooni osana. Kui sul on tõsine isu mingi teatud toidu või maitse järele, kontrolli, kas mõni sümptom võib olla sellega seotud.

Toidutalumatuste kohta kuulen sageli kommentaari, et meie vanavanemad ei kannatanud nende all. 1940., 1950. ega 1960. aastatel toidutalumatusi polnud ja kindlasti on need tänapäeva elu väljamõeldud hädad. Vähemalt osa sellest vastab tõele. Minevikus polnud inimestel toiduga samu probleeme kui meil. Kui USA Mayo kliinik analüüsis hoiul olevaid vereproove, mis olid võetud õhujõudude noorsõduritelt 1950. aastatel, leidsid nad üle nelja korra vähem tsöliaakiamarkereid kui tänapäeva proovides20 – aga see ei tähenda, et praegu poleks toidutalumatust. Tänapäeval tunneme ära talumatuse, mida meie vanavanemad ei teadnud, niisiis on võimalik, et nad elasid tervisehädadega, millele me tänapäeval abi otsime. Aga samuti on tõsi, et meie elu on vanavanemate ajast muutunud ja praegu elame maailmas, kus allergiaid ja toidutalumatusi esineb palju tõenäolisemalt.