NÄDALA TAROSKOOP 22.-28.05 | On aeg seista oma veendumuste eest ja öelda välja oma soovid

Nädala kaartideks on sauade seitse ja mõõdukus. Tunned, et sinus on piisavalt enesekindlust, et seista oma vaadete eest. Ütled oma soove julgelt välja, küsid küsimusi, millele oled ammu vastuseid soovinud ning tegeled teemadega, mis on tekitanud ebamugavust, kuid mille lahendamist oled edasi lükanud.

Suhete osas võib ette tulla takistusi, kuid kui suudad need ületada rahulikult, siis suudad partneriga veelgi suuremat lähedust saavutada. Tähelepanelik tasub olla selle osas, et ei lastaks mõnda kolmandat osapoolt suhtesse, olgu selleks siis mõni üliagar sõbranna, austaja või ka lähedane, kes nö head soovib ja oma nägemuse järgi asju korraldama kipub.

Tööalaselt võib sinu meelerahu häirida see, et sul on palju erinevaid asju käsil, mis sinu tähelepanu killustavad. See võib tekitada rahutust ja ärevust, mis aga omakorda suurendab tööga seonduvat stressi. Katsu enda jaoks selgeks mõelda, mis on kõige olulisemad asjad, millega peaks tegelema kohe. Kõik muu las ootab oma aega. Pea meeles, et töö ei ole elus kõik, sinu meelerahu on samuti väga oluline.

Tervise osas pead silmas pidama mõõdukust. Praegu on oluline lubada endale lihtsalt rahu nautimist. Ära tunne süümepiinu, kui tahad lihtsalt olla või logeleda. Naudi rahulikke hetki täie kohalolu ja teadlikkusega. Sinu vaimne heaolu on paljuski kõige alus, seega panusta sellesse.

NÄDALA TAROSKOOP 22.-28.05

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku müntide viis. Tunned end nüüd pisut ebakindlalt ja tulevikule mõtlemine paneb sind muretsema. Ära unusta, et alati on olemas lahendused ning abi. Sa pead enda uhkuse või hirmu alla suruma ning paluma vajadusel abi ja toetust. Ükskõik, kas tegu on majanduliku või hingelise murega, kõige jaoks on olema lahendus.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)